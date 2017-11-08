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"Схемы" показали, как их били перед прилетом Медведчука

Среда, 8 ноября 2017, 13:42
Схемы показали, как их били перед прилетом Медведчука
скриншот

Журналисты программы "Схемы" опубликовали видео инцидента, который произошел 7 ноября у VIP-терминала аэропорта "Киев".

Съемочная группа в составе журналистов Михаила Ткача и Ярослава Бондаренко, а также оператора Кирилла Лазаревича (псевдо Бен Цион Лазаревич) ожидала прилета из России Виктора Медведчука.

Однако им помешали: журналистов толкали, били, отбирали камеру. Они уверены, что нападение совершили охранники Медведчука.



"Как вели себя охранники во время прилета самолета Медведчука из России? Я не знаю, как комментировать то, что вы увидите на этом видео. Это лишь небольшой кусок. Все остальное завтра в эфире", – написал Ткач в Facebook.

"К сожалению, безнаказанность тех, кто препятствует, заламывает руки и бьет журналистов, провоцирует еще большую дерзость. С молчаливого согласия тех, кто должен гарантировать свободу слова в Украине или делает это только на словах, украинские журналисты превращаются в пушечное мясо", – отметил он.

Ткач считает, что заявление в полицию писать надо, но сомневается в его результативности.

"После нападения сотрудников УГО на нашу съемочную группу во время свадьбы генпрокурорского сына прошло почти два месяца. Результат? Одно следственное действие – нас допросили. И на этом все", – напомнил журналист.

Полный сюжет о перелетах Медведчука и нападении на журналистов "Схем" анонсировано на вечер 9 ноября на UA:Перший.

Алена Рощенко, УП

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Темы: СМИмедиаМедведчук
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