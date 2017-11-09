Сирийская армия выбила ИГИЛ из последнего крупного города

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Четверг, 9 ноября 2017, 07:20

Сирийская армия и ее союзники, возглавляемые ливанской "Хизбаллой", захватили последний оплот "Исламского государства" в Сирии.

Об этом со ссылкой на командование пишет Reuters.

"Последний оплот ДАИШ (исламское государство), Абу-Кемаль, освобожден от организации ДАИШ", - сказал командующий военного альянса, поддерживающего президента Сирии Башара Асада.

За последние два года "Исламское государство" почти полностью уничтожено. В разгар своей власти в 2015 году оно расширилось на территории Ирака и Сирии, печатало деньги, внедряло драконовские законы и готовило нападения по всему миру.

В среду, после длительного продвижения через центральную и восточную Сирию, сирийская армия и союзные шиитские ополченцы окружили и атаковали Абу-Кемаль.

"Хизбалла" была "основой в битве при Абу-Кемале", - сказал командующий, добавив, что в битве приняли участие сотни элитных сил поддерживаемой Ираном шиитской группы.

Сирийское государственное телевидение объявило, что "Абу-Кемаль освобожден". Но находящаяся в Британии Сирийская обсерватория по правам человека заявила, что это неправда - Абу-Кемаль был взят, но в районе бои продолжаются.

Абу-Кемаль расположен на границе с Ираком на берегу Евфрата. Во время битвы войска "Хизбаллы" вошли в Ирак, а Иракские народные мобилизационные силы зашли в Сирию, чтобы помочь захватить город, сказал командующий.

Исламское государство сохраняет контроль над некоторыми районами пустынь и деревень неподалеку, а также городом и некоторыми другими деревнями в прилегающих районах Ирака и в разрозненных точках в других местах в обеих странах.

Темы: Сирия терроризм
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