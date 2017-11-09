НАПК нашло у чиновника АП незадекларированные автомобили и доходы

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Четверг, 9 ноября 2017, 10:02

Нацагентство по предупреждению коррупции после проверки деклараций вынесло предписание о нарушении закона о предотвращении коррупции заместителю руководителя Главного департамента по вопросам нацбезопасности и обороны АП Владимиру Колеснику.

Об этом сообщает пресс-служба НАПК.

Отмечается, что Нацагентство провело полную проверку деклараций 2015 и 2016 годы, представленных Колесником, и выявило нарушения требований пунктов 2, 3, 5, 7 части первой статьи 46 Закона Украины "О предотвращении коррупции".

"В частности, установлено, что субъект декларирования не отразил некоторые сведения об автомобилях, зарегистрированных за ним и членом его семьи на праве собственности, и о наличии корпоративных прав, а также отметил недостоверные сведения по отдельным объектам недвижимости и полученных доходов", - сообщают в НАПК.

"Поскольку задекларированные недостоверные сведения отличаются от достоверных на сумму меньшую, чем 100 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц, указанные нарушения не содержат признаков правонарушений, предусмотренных частью четвертой статьи 172-6 Кодекса Украины об административных правонарушениях и статьей 366-1 Уголовного кодекса Украины", - добавили в ведомстве.

Но все же НАПК вынесло предписание о нарушении требований законодательства относительно этического поведения, предотвращения и урегулирования конфликта интересов, других нарушений закона руководителю Аппарата Администрации Президента Украины Алексею Днепровскому из-за Колесника.

Согласно предписанию, Нацагентство требует от Днепровского принять меры по устранению Колесником нарушений требований Закона Украины "О предотвращении коррупции", а также провести служебное расследование и наказать за указаные нарушения.

Отмечается, что предписание НАПК является обязательным к исполнению.

Ранее сообщалось, что НАПК проверит декларацию замглавы АП и еще 18 должностных лиц.

Украинская правда
Темы: НАПК Администрация президента декларации
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