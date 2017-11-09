В Киевсовете люди с бутылками напали на охрану

Люди с пластиковыми бутылками в руках устроили потасовку в здании Киевского городского совета.

Об этом сообщают "Українські новини".

По данным агентства, около 11:20 в здании Киевсовета на первом этаже неизвестные разбили стекла в колонном зале и бросились на охрану с пластиковыми бутылками.

На данный момент в акции участвуют около 400 человек.

Активисты требуют выделения земельного участка под кооператив на Троещине.

Сейчас Киевский городской совет проводит заседание.

По информации "Интерфакс-Украина", депутаты во время консультаций с протестующими предложили поставить их вопрос на рассмотрение Киевского горсовета как внеочередной. Активисты пройдут в зал сессионных заседаний.

Также известно как минимум об одном пострадавшем в результате толчеи, сопровождавшей прорыв протестующих в Киевсовет. Пострадавшему уже оказывают медицинскую помощь.