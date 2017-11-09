Шуфрич вступил в партию Рабиновича

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Четверг, 9 ноября 2017, 13:47

Народный депутат из "Оппозиционного блока" Нестор Шуфрич вступил в ряды партии "За життя", основанной его коллегой по фракции Вадимом Рабиновичем.

Об этом пишет в Facebook пресс-служба Шуфрича.

"Я принял приглашение Вадима Рабиновича вступить в партию "За життя", которое было озвучено им уже давно и реализовано сегодня", - говорится в сообщении.

Шуфрич выразил уверенность, что вместе с Рабиновичем сделает "лучше и больше для единства Украины и мира в нашей стране".

"Благодарю всех за пройденный вместе путь!" – резюмировал он.

Украинская правда
Темы: Шуфрич Рабинович партии Верховная Рада
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