В ГФС обыски в ответ на арест 450 млн одесского контрабандиста - источник

В Департаменте по организации борьбы с таможенными правонарушениями ГФС начались обыски.

Об этом "Украинской правде" сообщил источник в Государственной фискальной службе.

"Уголовное производство начато в конце прошлой недели после того, как ГФС публично отчиталась о совместной с НАБУ операции. В ее результате были арестованы 450 миллионов гривен, принадлежащие одесскому контрабандисту, который контролирует значительную часть рынка минимизации таможенных платежей", - заявил источник.

"Нас предупреждали о том, что он скоро "передаст привет" и нам нужно быть готовыми к силовым действиям", -добавил он.

Ранее Государственная фискальная служба (ГФС) вместе с НАБУ в результате совместных действий в конце прошлой недели арестовали 450 миллионов гривен, принадлежащие двум десяткам одесских компаний-импортеров, которые контролирует один из самых известных контрабандистов Украины.

Возглавляемая им одесская преступная группировка создала десятки фирм-однодневок, директорами которых были подставные лица. Эти компании получали большой объем товара из Китая (обувь, ткани, сумки и т.д.). Поставкой товара из Китая занимались аналогичные фирмы-прокладки.

Контракты же фактически фабриковали в Одессе. В документах указывали стоимость товара, заниженную в десять и более раз.