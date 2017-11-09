Польша запретила въезд Вятровичу - СМИ

Главе Украинского института национальной памяти Владимиру Вятровичу запретили въезд в Польшу.

Об этом сообщает польское издание Dziennik со ссылкой на источники, передает Європейская правда.

Недавно глава МИД Польши Витольд Ващиковский заявил, что его министерство составляет перечень украинских чиновников, которым запретят въезд в Польшу. Официально никаких фамилий не называли.

По информации издания, МИД Польши не намерен раскрывать перечень фамилий украинцев, поэтому все, кто в него попадет, узнают об этом только на границе.

Сам Владимир Вятрович в комментарии "Европейской правде" сообщил, что официального сообщения о запрете на въезд в Польшу у него нет.

"Очевидно, Польша будет копировать действия России, когда о запрете на въезд я узнал на границе. В любом случае, в ближайшее время я в Польшу не собираюсь. А в этой ситуации больше всего беспокоит синхронность действий России и Польши", - заявил он.

Напомним, на фоне жестких заявлений со стороны представителей польской власти в адрес Украины Петр Порошенко инициировал проведение чрезвычайного заседания консультационного комитета президентов Украины и Польши.

Ранее президент Польши Анджей Дуда заявил, что считает неприемлемым, что люди с антипольскими взглядами занимают важные места в украинской политике, и ждет от Порошенко исправления этой ситуации.

В МИД Украины заявили, что в украинской власти нет политиков с антипольскими настроениями.