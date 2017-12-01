НАБУ считает срыв спецоперации в ГМСУ сознательной диверсией

496 просмотров
Пятница, 1 декабря 2017, 04:38

Первый заместитель председателя миграционной службы Дина Пимахова не была ключевым объектом спецоперации по разоблачению коррупции в ГМСУ.

Об этом рассказала пресс-секретарь НАБУ Дарья Манжура, передает Громадське радіо.

"Национальное бюро расценивает данную ситуацию как сознательную диверсию, спланированную и реализованную при участии Службы безопасности Украины и Генеральной прокуратуры. С апреля этого года продолжалась специальная операция под прикрытием, но и СБУ, и Генпрокуратура, своим вчерашним арестом эту операцию сорвали", - заявила Манжура.

"Первый заместитель председателя миграционной службы Дина Пимахова не была ключевым объектом операции - говорит Манжура.- Целью операции было раскрытие крупной преступной группировки и выявления всех участников схемы".

Представитель НАБУ рассказала, что по состоянию на утро, 30 ноября, не было связи с семью оперативными работниками НАБУ и их местонахождение до сих пор неизвестно, но известно, что с ними все в порядке. По неподтвержденной информации они были на месте проведения обыска, в то время как по официальной информации НАБУ там находился только один человек.

Как сообщалось, НАБУ заявляет о наличии доказательств коррупции первого заместителя председателя Государственной миграционной службы Дины Пимаховой, обнародовав видео, на котором агент НАБУ и чиновница договариваются о выдаче украинских паспортов иностранцам за вознаграждение.

В ходе операции под прикрытием при попытке передачи взятки Пимаховой агента НАБУ задержали. Ему предъявлено подозрение в связи с тем, что он провоцировал чиновницу Государственной миграционной службы брать взятку.

Версию Генеральной прокуратуры по спецоперации НАБУ читайте в новости "Луценко упрекнул агентов НАБУ за методы: водка, секс, наркотики"

Темы: НАБУ Генпрокуратура коррупция
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
Главные новости дня - за 60 секунд 30 ноября 2017, 20:41
НАБУ собирается в ближайшее время закончить расследование против сына Авакова 30 ноября 2017, 19:02
Суд арестовал известного контрабандиста, залог – 21 миллион 30 ноября 2017, 18:45
powered by lun.ua
Все новости
Главные новости
НАБУ считает срыв спецоперации в ГМСУ сознательной диверсией
ГПУ опровергает возвращение "Межигорья" в государственную собственность
Филарет не просил РПЦ и Кирилла о помиловании - УПЦ КП
Главные новости дня - за 60 секунд
Все новости
исследование

Он + она + смартфон = секс для 7% пар

такие планы

В Киеве реконструируют Верхний и Нижний Вал

киев

Как будет выглядеть и когда откроется главная елка страны