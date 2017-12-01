НАБУ считает срыв спецоперации в ГМСУ сознательной диверсией

Первый заместитель председателя миграционной службы Дина Пимахова не была ключевым объектом спецоперации по разоблачению коррупции в ГМСУ.

Об этом рассказала пресс-секретарь НАБУ Дарья Манжура, передает Громадське радіо.

"Национальное бюро расценивает данную ситуацию как сознательную диверсию, спланированную и реализованную при участии Службы безопасности Украины и Генеральной прокуратуры. С апреля этого года продолжалась специальная операция под прикрытием, но и СБУ, и Генпрокуратура, своим вчерашним арестом эту операцию сорвали", - заявила Манжура.

"Первый заместитель председателя миграционной службы Дина Пимахова не была ключевым объектом операции - говорит Манжура.- Целью операции было раскрытие крупной преступной группировки и выявления всех участников схемы".

Представитель НАБУ рассказала, что по состоянию на утро, 30 ноября, не было связи с семью оперативными работниками НАБУ и их местонахождение до сих пор неизвестно, но известно, что с ними все в порядке. По неподтвержденной информации они были на месте проведения обыска, в то время как по официальной информации НАБУ там находился только один человек.

Как сообщалось, НАБУ заявляет о наличии доказательств коррупции первого заместителя председателя Государственной миграционной службы Дины Пимаховой, обнародовав видео, на котором агент НАБУ и чиновница договариваются о выдаче украинских паспортов иностранцам за вознаграждение.

В ходе операции под прикрытием при попытке передачи взятки Пимаховой агента НАБУ задержали. Ему предъявлено подозрение в связи с тем, что он провоцировал чиновницу Государственной миграционной службы брать взятку.

Версию Генеральной прокуратуры по спецоперации НАБУ читайте в новости "Луценко упрекнул агентов НАБУ за методы: водка, секс, наркотики"