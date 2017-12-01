РФ проводит испытания нового вооружения на Донбассе – Минобороны

Россия проводит испытания нового вооружения и техники в отдельных районах Донецкой и Луганской областей на востоке Украины.



Об этом первый заместитель министра обороны Иван Руснак сказал послe Объединенных Арабских Эмиратов в Украине Салему Ахмеду Аль-Каабе, информирует сайт Министерства обороны.



"Украина оказалась в сложной ситуации в связи с российской агрессией. В частности, Россия испытывает на востоке нашей страны новейшие образцы вооружения и военной техники. В таких условиях мы должны достичь значительных успехов в оснащении своей армии", - отметил Руснак.



Посол ОАЭ поблагодарил за сотрудничество и выразил заинтересованность в дальнейшем развитии двусторонних отношений.



Отмечается, что стороны обсудили приоритетные вопросы и перспективы сотрудничества между Украиной и Объединенными Арабскими Эмиратами в сфере оборонной промышленности.