РФ проводит испытания нового вооружения на Донбассе – Минобороны

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Пятница, 1 декабря 2017, 12:25

Россия проводит испытания нового вооружения и техники в отдельных районах Донецкой и Луганской областей на востоке Украины.

Об этом первый заместитель министра обороны Иван Руснак сказал послe Объединенных Арабских Эмиратов в Украине Салему Ахмеду Аль-Каабе, информирует сайт Министерства обороны.

"Украина оказалась в сложной ситуации в связи с российской агрессией. В частности, Россия испытывает на востоке нашей страны новейшие образцы вооружения и военной техники. В таких условиях мы должны достичь значительных успехов в оснащении своей армии", - отметил Руснак.

Посол ОАЭ поблагодарил за сотрудничество и выразил заинтересованность в дальнейшем развитии двусторонних отношений.

Отмечается, что стороны обсудили приоритетные вопросы и перспективы сотрудничества между Украиной и Объединенными Арабскими Эмиратами в сфере оборонной промышленности.

Темы: Росcия Минобороны
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