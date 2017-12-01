Порошенко обещает в ближайшее время провести референдум
Президент Украины Петр Порошенко заявил о намерении в ближайшее время провести в Украине референдум о вступлении в НАТО и членстве в Евросоюзе.
Об этом он рассказал во время выступления ко Дню работников прокуратуры.
"Сейчас мы твердо держим курс на евроатлантическую интеграцию. И в скором обозримом будущем в Украине точно пройдут референдумы и о вступлении в НАТО, и я уверен, что народ Украины поддержит мою инициативу относительно членства в Евросоюзе", - сказал президент.
"Я уверен, что результаты голосования будут таким же положительными, как уже вписанные в историю результаты по референдуму о независимости Украины", - добавил он.
Порошенко отметил, что сейчас есть все основания полагать, что худшее позади - в Украине преодолен экономический кризис, снята "острота болезненных вопросов", а новая армия успешно защищает страну от посягательств российского агрессора.
Ранее сообщалось, что Петр Порошенко намерен провести в стране референдум, на который будет вынесен вопрос о вступлении в НАТО.
Украинский лидер считает, что страна находится на правильном пути для выполнения всех условий, необходимых для вступления в ЕС.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.