Порошенко обещает в ближайшее время провести референдум

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Пятница, 1 декабря 2017, 12:32

Президент Украины Петр Порошенко заявил о намерении в ближайшее время провести в Украине референдум о вступлении в НАТО и членстве в Евросоюзе.

Об этом он рассказал во время выступления ко Дню работников прокуратуры.

"Сейчас мы твердо держим курс на евроатлантическую интеграцию. И в скором обозримом будущем в Украине точно пройдут референдумы и о вступлении в НАТО, и я уверен, что народ Украины поддержит мою инициативу относительно членства в Евросоюзе", - сказал президент.

"Я уверен, что результаты голосования будут таким же положительными, как уже вписанные в историю результаты по референдуму о независимости Украины", - добавил он.

Порошенко отметил, что сейчас есть все основания полагать, что худшее позади - в Украине преодолен экономический кризис, снята "острота болезненных вопросов", а новая армия успешно защищает страну от посягательств российского агрессора.

Ранее сообщалось, что Петр Порошенко намерен провести в стране референдум, на который будет вынесен вопрос о вступлении в НАТО.

Украинский лидер считает, что страна находится на правильном пути для выполнения всех условий, необходимых для вступления в ЕС.

Яна Миланова, УП
Темы: Порошенко президент референдум НАТО ЕС
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