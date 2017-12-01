Джима выиграла вторую медаль на этапе Кубка мира в Швеции

Украинка Юлия Джима выиграла бронзу в спринте на 7,5 км на этапе Кубка мира в шведском Остерсунде.

На двух огневых рубежах Джима отстрелялась без промахов. Выиграла гонку немка Денниз Германн. Победительнице Джима проиграла 19,6 сек. Причем, Германн финишировала с одним промахом.

Серебро досталось француженке Жюстин Бреза, которая показала на три секунды лучшее время, чем украинка. Под конец гонки могла отобрать медаль у Юлии норвежка Солемдаль, но на финишном отрезке не смогла улучшить время украинки.

Напомним, что Джима стала бронзовым призером и в индивидуальной гонке.

Николай Аврамчук для УП