Стрельба в Княжичах: суд назначил подозреваемым принудительную психиатрическую экспертизу
Печерский районный суд Киева назначил принудительную психиатрическую экспертизу полицейским Роману Мариновскому и Андрею Курте, подозреваемым в причастности к перестрелке в Княжичах в Киевской области.
Об этом сообщают "Украинские Новости".
Генпрокуратура утверждает, что Мариновский незаконно дал указание своим подчиненным и сотрудникам КОРД открыть огонь по машине полиции охраны и сам осуществлял выстрелы в ее сторону.
"Во время досудебного расследования получены данные о том, что Курта, несмотря на длительный опыт военной службы, несмотря на достаточно видимые погодные условия, без объяснимых причин совершил с автомата Калашникова не менее 3 прицельных выстрелов по окну служебного автомобиля полиции охраны в Княжичах", - говорится в сообщении.
При этом автомобиль полиции охраны находился на расстоянии не более 1 метра от него и был освещен фарами полицейского автомобиля Volkswagen Transporter, отмечает агентство.
Таким образом, у следствия возникла необходимость установления расстройств психической деятельности (помрачение сознания, нарушение восприятия, мышления, воли, эмоций, интеллекта или памяти) у подозреваемых полицейских.
Генпрокуратура просила суд назначить стационарную психиатрическую экспертизу, и суд 28 ноября предоставил следователю разрешение на принудительное привлечение подозреваемых для проведения амбулаторной психиатрической экспертизы на срок не более двух месяцев.
Экспертиза будет проводиться экспертами Киевского городского центра судебно-психиатрической экспертизы.
Во время экспертизы психиатры должны установить, страдали ли любыми психическими заболеваниями, нуждаются ли в они медицинском лечении и вменяемы ли они.
Как известно, 30 августа генпрокурор Юрий Луценко назвал 3 подозреваемых в смертельной перестрелке в Княжичах, произошедшей ночью 4 декабря 2016 в селе Княжичи Броварского района.
Тогда, в результате перестрелки погибли 5 правоохранителей: двое сотрудников госслужбы охраны, двое полицейских - разведчиков и сотрудник спецподразделения КОРД.
Генпрокуратура уже вручила подозрения трем лицам, организовали и сделали применения огнестрельного оружия в селе Княжичи Киевской области, где погибли 5 человек. А также сообщили, что планируется вручить еще 8 подозрений.
Позже Печерский районный суд Киева избрал меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста и электронный браслет для двух подозреваемых в расстреле полицейских в Княжичах: КОРДовцу Андрею Курте и столичному следователю Роману Мариновскому.
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