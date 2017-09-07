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Стрельба в Княжичах: еще двум подозреваемым избрана мера пресечения

Четверг, 7 сентября 2017, 13:52

Печерский районный суд Киева избрал меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста и электронный браслет для двух подозреваемых в расстреле полицейских в Княжичах: КОРДовцу Андрею Курте и столичному следователю Роману Мариновскому.

Об этом сообщает "Громадське".

По данным издания, 6 и 7 сентября суд отправил их под круглосуточный домашний арест на два месяца и обязал сдать документы для выезда за границу.

Также сообщается, что до решения относительно меры пресечения Курта не был отстранен от должности старшего инспектора КОРДа и продолжал работать.

По версии следствия, он произвел не менее трех выстрелов по автомобилю, где находились сотрудники ГСО и полицейские разведчики в Княжичах в прошлом году. Впрочем, пули из оружия Курты никого не ранили и не убили, поэтому его обвиняют в покушении на умышленное убийство и в превышении служебных полномочий.

Ранее сообщалось, что бывшему руководителю управления уголовного розыска Киева Леониду Куряте, которому ранее выдвинули подозрение по делу о стрельбе в Княжичах, Печерский райсуд Киева избрал меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста и электронный браслет.

Как известно, 30 августа генпрокурор Юрий Луценко назвал 3 подозреваемых в смертельной перестрелке в Княжичах, произошедшей ночью 4 декабря 2016 в селе Княжичи Броварского района.

Тогда, в результате перестрелки погибли 5 правоохранителей: двое сотрудников госслужбы охраны, двое полицейских - разведчиков и сотрудник спецподразделения КОРД.

Генпрокуратура уже вручила подозрения трем лицам, организовали и сделали применения огнестрельного оружия в селе Княжичи Киевской области, где погибли 5 человек. А также сообщили, что планируется вручить еще 8 подозрений.

Украинская правда

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Темы: судкриминал
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