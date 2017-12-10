Жена Саакашвили на митинге в Киеве: "Они пересекли красную линию"

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Воскресенье, 10 декабря 2017, 13:55
фото: Евгений Руденко, УП

Жена задержанного лидера "Руха новых сил" Михеила Саакашвили Сандра Рулофс заявила со сцены на Майдане Независимости, что украинская власть "пересекла красную линию".

Об этом сообщает корреспондент УП с места событий.

Она поблагодарила людей, которые пришли поддержать ее мужа. Люди встречали ее аплодисментами и криками "Сандра!"

"Мы хотим, чтобы люди жили лучше, чем последние 4 года. Порошенко много обещал. Возможно, он хотел, но не смог. Политика - это не бизнес, люди - это не товар", - сказала Сандра.

"Они пересекли красную линию", - добавила она.

Также жена политика сказала, что Украине нужны изменения.

"Без Михеила трудно, но он сказал не сдаваться", - сказала она.

Как сообщалось, в Киеве начался митинг сторонников задержанного лидера "Руха новых сил" Михеила Саакашвили за импичмент президента Петра Порошенко.

Евгений Руденко, УП

Темы: Киев Саакашвили Порошенко
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