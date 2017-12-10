Жена Саакашвили на митинге в Киеве: "Они пересекли красную линию"

Жена задержанного лидера "Руха новых сил" Михеила Саакашвили Сандра Рулофс заявила со сцены на Майдане Независимости, что украинская власть "пересекла красную линию".

Об этом сообщает корреспондент УП с места событий.

Она поблагодарила людей, которые пришли поддержать ее мужа. Люди встречали ее аплодисментами и криками "Сандра!"

"Мы хотим, чтобы люди жили лучше, чем последние 4 года. Порошенко много обещал. Возможно, он хотел, но не смог. Политика - это не бизнес, люди - это не товар", - сказала Сандра.

"Они пересекли красную линию", - добавила она.

Также жена политика сказала, что Украине нужны изменения.

"Без Михеила трудно, но он сказал не сдаваться", - сказала она.

Как сообщалось, в Киеве начался митинг сторонников задержанного лидера "Руха новых сил" Михеила Саакашвили за импичмент президента Петра Порошенко.

Евгений Руденко, УП