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В Киеве прошел "Марш за импичмент"

Воскресенье, 10 декабря 2017, 11:18
Евгений Руденко, УП

В парке Шевченко начался митинг сторонников задержанного лидера "Руху новых сил" Михеила Саакашвили за импичмент.

Об этом сообщает корреспондент УП с места событий.

В парке Шевченко собралось около 1,5 тысячи человек.

Позже людей стало больше. Внефракционный нардеп Владимир Парасюк утверждает, что у сцены на Майдане Независимости собрались 20 тысяч человек. Организаторы же заявляют о 50 тысячах.

По данным полиции, на митинг собралось 2,5 тысячи человек.

 
Евгений Руденко, УП
 
Евгений Руденко, УП
 
Евгений Руденко, УП
 
 
фото - из fb александр гончаров
 
Евгений Руденко, УП

По объявлению одного из организаторов, к шествию должны присоединиться жена Саакашвили Сандра Рулофс, соратник экс-президента Грузии Давид Сакварелидзе, внефракционные нардепы Юрий Деревянко и Виктор Чумак.

Люди готовятся формироваться в колонну на улице Владимирской и идти маршем.

Хода пойдет по бульвару Шевченко, Крещатику до Майдана Независимости.

После митинга под Радой участники акции собираются идти в ИВС на Аскольдовый переулок, где удерживают Саакашвили.

 
Евгений Руденко, УП
 
Евгений Руденко, УП

Кроме того, на бульваре Шевченко работают кинологи и взрывотехники. Они проверяют обочину и припаркованные автомобили, нет ли там взрывчатки. Однако это не мешает маршу двигаться дальше.

 
Евгений Руденко, УП

В 13.30 состоится брифинг жены Саакашвили у стелы на Майдане Незалежности.

Оксана Коваленко, Евгений Руденко, УП

"Украинская правда" в Threads

Темы: СаакашвилиКиевмитинги
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