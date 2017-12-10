В центре Киева за порядком следят около 1 тысячи правоохранителей

1147 просмотров
Воскресенье, 10 декабря 2017, 14:54

Около 1 тысячи правоохранителей охраняют массовые мероприятия в центре столицы.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Киева.

"Сегодня в столице запланирован ряд мероприятий. Массовым, по заявке организаторов, является марш, который стартовал в парке Тараса Шевченко. Правоохранители обеспечили сопровождение колонны к Майдану Независимости", - говорится в сообщении.

Отмечается, что за порядком в центре столицы следят около 1000 полицейских и военнослужащих Национальной гвардии. Сейчас в полиции не зафиксировали нарушений.

"По предварительным данным, участие в акции принимают около 2500 человек", - пишут в полиции.

Ранее представитель Департамента коммуникации Нацполиции сообщил журналисту УП на акции протеста, что собралось около 10 тысяч человек. Организаторы же заявляли о 50 тысячах.

Как известно, в Киеве начался митинг сторонников задержанного лидера "Руха новых сил" Михеила Саакашвили за импичмент президента Петра Порошенко.

Жена Саакашвили Сандра Рулофс заявила со сцены на Майдане Независимости, что украинская власть "пересекла красную линию".

Темы: Киев полиция митинги Саакашвили
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
Жена Саакашвили на митинге в Киеве: "Они пересекли красную линию" 10 декабря 2017, 13:55
В Киеве начался марш за импичмент 10 декабря 2017, 12:18
Дом-памятка в Киеве снова горит 10 декабря 2017, 09:41
powered by lun.ua
Все новости
Главные новости
Участники марша под изолятором СБУ заблокировали Roshen
Марш за импичмент пришел к Саакашвили под изолятор СБУ
В Москве попытались сорвать показ фильма о войне в Украине
В Киеве начался марш за импичмент
Все новости
память

Каким будет мемориал Небесной Сотни во Львове

Made in Ukraine

Креативный пространство на ВДНХ для украинского бренда одежды

исследование

В крови остаются следы суицидальных проявлений даже через 13 лет