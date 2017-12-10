В центре Киева за порядком следят около 1 тысячи правоохранителей

Около 1 тысячи правоохранителей охраняют массовые мероприятия в центре столицы.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Киева.

"Сегодня в столице запланирован ряд мероприятий. Массовым, по заявке организаторов, является марш, который стартовал в парке Тараса Шевченко. Правоохранители обеспечили сопровождение колонны к Майдану Независимости", - говорится в сообщении.

Отмечается, что за порядком в центре столицы следят около 1000 полицейских и военнослужащих Национальной гвардии. Сейчас в полиции не зафиксировали нарушений.

"По предварительным данным, участие в акции принимают около 2500 человек", - пишут в полиции.

Ранее представитель Департамента коммуникации Нацполиции сообщил журналисту УП на акции протеста, что собралось около 10 тысяч человек. Организаторы же заявляли о 50 тысячах.

Как известно, в Киеве начался митинг сторонников задержанного лидера "Руха новых сил" Михеила Саакашвили за импичмент президента Петра Порошенко.

Жена Саакашвили Сандра Рулофс заявила со сцены на Майдане Независимости, что украинская власть "пересекла красную линию".