У центрі Києва за порядком стежать близько 1 тисячі правоохоронців

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Неділя, 10 грудня 2017, 14:54

Близько 1 тисячі правоохоронців охороняють масові заходи в центрі столиці.

Про це повідомляє прес-служба поліції Києва.

"Сьогодні у столиці заплановано ряд заходів. Наймасовішим, за заявкою організаторів, є марш, який стартував у парку Тараса Шевченка. Правоохоронці забезпечили супровід колони до Майдану Незалежності", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що за порядком в центрі столиці стежать близько 1 тисячі поліцейських та військовослужбовців Національної гвардії. Наразі у поліції не зафіксували порушень.

"За попередніми даними, участь в акції беруть близько 2500 осіб", - пишуть у поліції.

Організатори акції заявляли про 50 тисяч.

Як відомо, у Києві почався мітинг прихильників затриманого лідера "Руху нових сил" Міхеіла Саакашвілі за імпічмент президента Петра Порошенка.

Дружина Саакашвілі Сандра Рулофс заявила зі сцени на Майдані Незалежності, що українська влада "пересікла червону лінію".

Теми: Київ поліція мітинги Саакашвілі
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