В России отменили показ украинского фильма “Война ради мира”

Организаторы фестиваля "Артдокфест" отменили показ украинского фильма "Война ради мира", вместо которого покажут чешский фильм "Эпохальное путешествие пана Тржиски в Россию".

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

"Вокруг показа этой картины в Москве некоторыми группами людей и СМИ была создана нездоровая ситуация, стали возникать различного рода обвинения и угрозы. Организаторы показа посчитали, что накаленная атмосфера вокруг демонстрации фильма может привести к нежелательным инцидентам на территории посольства Чешкой республики", - заявили организаторы.

"Но времени и ресурсов подготовиться достаточным образом к этим событиям не было <...>. Следуя исключительно заботе о комфорте и безопасности гостей, по согласованию с дирекций "Артдокфеста", было принято решение отказаться от показа фильма "Война ради мира", - добавили они.

Также организаторы категорически отрицают политическую мотивацию решения отмены показа.

Ранее планировалось провести показ "Войны ради мира" Евгения Титаренко 6 декабря. Затем он был перенесён на 11 декабря на одну из площадок киносмотра - в Чешский центр посольства Чехии в Москве.

В аннотации к фильму говорится, что он рассказывает "историю об обычных людях, которые стали добровольцами, чтобы защищать целостность своей страны". Съемки проходили на Донбассе в 2014-2015 годах. Рейтинг фильма был заявлен как 16+.

Как известно, 10 декабря в Москве на фестивале "Артдокфест" во время показа фильма про войну в Украине в зал ворвались неизвестные сторонники пророссийских сепаратистов и попытались сорвать показ.

День перед тем сторонники сепаратистов пришли на документальный фильм о войне на Донбассе "Полет пули" и угрожали организаторам показа.