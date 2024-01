В Москве попытались сорвать показ фильма о войне в Украине

В воскресение в Москве на фестивале "Артдокфест" во время показа фильма про войну в Украине в зал ворвались неизвестные сторонники пророссийских сепаратистов и попытались сорвать показ.

Об этом сообщает "Медуза".

Инцидент произошел в кинотеатре "Октябрь" вскоре после начала показа документального фильма "Полет пули", снятого режиссером Беатой Бубенец.

"По свидетельству очевидцев, ворвавшиеся в кинозал люди загородили экран с криками "Не будет фильма против русских!", разлили пахучую жидкость и принялись угрожать зрителям. Спустя некоторое время нарушителей порядка вывели из зала полицейские под аплодисменты посетителей сеанса", - отмечает издание.

Russia police sides with violent proPutin extremists raiding a cinema showing a movie about the war in #ukraine #Artdocfest pic.twitter.com/3dU4DlWnTu