Один из задержанных крымских татар в тяжелом состоянии – адвокат
Один из крымских татар, задержанных 23 ноября по так называемому "делу вымогателей", Бекир Дегерменджи находится в очень тяжелом состоянии, ему нужна вентиляция легких.
Об этом сообщил адвокат Эдем Семедляев.
По словам юриста, он во вторник пытался навестить Дегерменджи в СИЗО, но его не пустили, объяснив это тем, что задержанный лежит под капельницей.
Сокамерники крымского татарина рассказали адвокату, что Дегерменджи уже 4-ю ночь не спит, может находиться только в сидячем положении, с трудом добирается до туалета.
Семедляев рассказал, что задержанный - инвалид 3 группы, страдает астмой.
Юрист написал ряд жалоб, как начальнику СИЗО, так и в медсанчасть с требованием срочно перевести Дегерменджи в специализированное лечебное учреждение для оказания необходимой медпомощи.
"Ему требуется вентиляция легких", - отметил Семедляев.
Как известно, ранее у задержанного вместе с Дегерменджи крымскотатарского активиста Асана Чапуха в следственном изоляторе случился микроинсульт.
23 ноября в различных районах Крыма прошли обыски в домах крымских татар и задержания активистов национального движения за якобы "вымогательство в особо крупном размере" у гражданина Турции.
Среди задержанных Бекир Дегерменджи, Куртсеит Абдуллаев, Асан Чапух, Руслан Трубач и Кязим Аметов. Им инкриминируют вымогательство, совершенное группой лиц (ч. 2 ст. 163 Уголовного кодекса).
После задержаний крымских татар скончалась ветеран крымскотатарского национального движения Веджие Кашка.
Ей стало плохо во время задержания крымскотатарских активистов, которые якобы требовали деньги у турка.
Евгений Кизилов, УП
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