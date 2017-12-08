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У задержанного в Крыму активиста Чапуха случился микроинсульт

Пятница, 8 декабря 2017, 08:46

У задержанного оккупантами в Крыму крымскотатарского активиста Асана Чапуха в следственном изоляторе случился микроинсульт.

Об этом заявил адвокат Айдер Азаматов, пишет QHA.

"Сегодня (7 декабря – ред.) посетил в СИЗО Чапух Асана-агъа и был удивлен и насторожен тем, как его выводили ко мне. Сам он передвигаться не мог и шел вместе с сокамерником. Когда я у него спросил, что с ним случилось, он мне сказал, что вчера у него был микроинсульт – и никто из сотрудников СИЗО не оказал ему медпомощь. Ему лишь отвечали, что нужно письменно обращаться в санчасть", – заявил он.

"Я расцениваю такое бездействие сотрудников СИЗО как минимум как халатность, а то и как преступление в отношении Асана-агъа", – сказал адвокат.

"Невероятно циничное и халатное отношение к человеку в возрасте 65 лет, который просил о помощи у людей, которые обязаны были ему помочь, но этого не сделали, не должно остаться без внимания общественности, а виновные в таком бездействии должны получить наказание по всей строгости закона", – добавил Азаматов.

Ранее Киевский райсуд Симферополя вынес решение о мере пресечения крымскотатарскому активисту Асану Чапуху, которого силовики задержали 23 ноября после обысков.

Тогда в Крыму прошли обыски в домах Асана Чапуха и Амета Асанова в Кореизе; Куртсеита Абдуллаева и его брата Эльдара в Симферополе (оба были задержаны); Руслана Трубача в с. Ближнее Феодосии (его задержали вместе с женой, жену затем отвезли на обыск). Вечером того дня Куртсеита Абдуллаева и его брата Эльдара отпустили.

Чапуху и еще троим задержанным (Казиму Аметову, Руслану Трубачу и Бекиру Дегерменджи) инкриминируют вымогательство, совершенное группой лиц  (часть 2, ст. 163 Уголовного кодекса).

Темы: Крымкрымские татарыправа человека
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