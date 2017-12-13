Газораспределительную станцию ​​в Австрии отремонтировали

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Среда, 13 декабря 2017, 08:59

В Австрии после взрыва возобновили работу газораспределительной станции вблизи города Баумгартен.

Советник украинского министра энергетики и угольной промышленности Максим Белявский написал в Facebook:

"#Баумгартен – отремонтировали! Утром появилась возможность восстановить транспорт газа из Словакии в Австрию и далее в Италию".

"За последние сутки транзит газа через Украину снизился на 23% до 200 млн куб. м", – отметил он.



Как известно, 12 декабря на крупнейшей газораспределительной станции Австрии неподалеку от города Баумгартен произошел взрыв и пожар.

Полиция установила, что причиной был технический сбой.

В результате взрыва погиб один человек, 20 человек получили незначительные повреждения, состояние одного раненого было очень тяжелым.

Австрия прекратила поставки газа через станцию ​​в Баумгартене в другие европейские страны.

Темы: газ Австрия
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