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Полиция назвала причину взрыва в Австрии

Вторник, 12 декабря 2017, 21:37
Полиция назвала причину взрыва в Австрии

Взрыв на австрийской газораспределительной станции произошел из-за технического сбоя.

Об этом сообщает АР со ссылкой на местную полицию.

Отмечается, что "техническая причина" вызвала взрыв. В полиции не сообщили других деталей инцидента и отметили, что местные органы власти ведут расследование.

У оператора Gas Connect газораспределительной станции также предполагают, что неопределенная техническая неисправность могла стать причиной взрыва.

Как сообщалось, мощный взрыв произошел утром 12 декабря на крупнейшей газораспределительной станции Австрии близ города Баумгартен. После взрыва вспыхнул пожар.

По последним данным, в результате взрыва погиб один человек, 20 человек получили незначительные повреждения, состояние одного раненого - очень тяжелое.

Австрия пока прекратила поставки газа через станцию ​​в Баумгартене в другие европейские страны.

Темы: Австриягазвзрыв
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