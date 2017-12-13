Газорозподільну станцію в Австрії відремонтували

В Австрії після вибуху поновили роботу газорозподільної станції поблизу міста Баумгартен.

Радник українського міністра енергетики та вугільної промисловості Максим Білявський написав у Facebook:

"#Баумгартен – відремонтували! Зранку з'явилась можливість відновити транспорт газу з Словаччини до Австрії і далі до Італії".

"За останню добу транзит газу через Україну знизився на 23% до 200 млн куб. м", – зазначив він.

Як відомо, 12 грудня на найбільшій газорозподільній станції Австрії поблизу міста Баумгартен стався потужний вибух і пожежа.

Поліція встановила, що причиною був технічний збій.

У результаті вибуху загинула одна людина, у 20 осіб незначні ушкодження, стан одного пораненого – дуже важкий.

Австрія припинила постачання газу через станцію в Баумгартені до інших європейських країн.