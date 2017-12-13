На Луганщине обезвредили остатки ракеты комплекса "Точка-У"

3841 просмотр
Среда, 13 декабря 2017, 12:13

Работники госслужбы по чрезвычайным ситуациям обезвредили артиллерийский снаряд, который нашел лесник недалеко от с. Нижнее Теплое Станично-Луганского района.

Об этом сообщает пресс-служба ГУ ГСЧС Луганской области.

Отмечается, что накануне сотрудник Станично-Луганского Государственного лесоохотничьего хозяйства нашел в лесном массиве недалеко от с. Нижнее Теплое Станично-Луганского района неустановленный предмет,похожий на артиллерийский снаряд.

 
 

На место вызова прибыли пожарно-спасательный дежурный караул с пиротехнической группой ГСЧС и представители ВСУ, которые установили, что обнаруженный предмет - это остатки ракеты комплекса "Точка-У".

"Работы по разминированию усложнялись наличием в остатках ракеты взрывчатого вещества - тротила в количестве около 160 кг", - сообщают в пресс-службе.

Там добавляют, что после 3 часов по разминированию, остатки ракеты "Точка-У" были переданы для обезвреживания военным саперам.

Украинская правда
Темы: Луганская область ГСЧС
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
КПВВ "Золотое" работает только с украинской стороны 9 декабря 2017, 13:30
КПВВ "Станица Луганская" временно прекратил работу 9 декабря 2017, 10:46
КПВВ "Золотое" будет работать в тестовом режиме 8 декабря 2017, 21:10
powered by lun.ua
Все новости
Главные новости
Зайцева признала вину в смертельном ДТП в Харькове
Председатель Rothschild в СНГ объяснил, почему не не купили Roshen
Переговоры Ryanair и "Борисполя" на финальной стадии - Омелян
"Укрзализныця" не будет возвращать билеты он-лайн до конца праздников
Все новости

Министр рекомендует. Что смотреть, читать и слушать в декабре

здоровье

Детям меньше калорий, взрослым больше белков. Новые нормы питания МОЗ

социум

Украинцы собирают деньги на реставрацию Подгорецкого замка