На Луганщине обезвредили остатки ракеты комплекса "Точка-У"

Работники госслужбы по чрезвычайным ситуациям обезвредили артиллерийский снаряд, который нашел лесник недалеко от с. Нижнее Теплое Станично-Луганского района.

Об этом сообщает пресс-служба ГУ ГСЧС Луганской области.

Отмечается, что накануне сотрудник Станично-Луганского Государственного лесоохотничьего хозяйства нашел в лесном массиве недалеко от с. Нижнее Теплое Станично-Луганского района неустановленный предмет,похожий на артиллерийский снаряд.

На место вызова прибыли пожарно-спасательный дежурный караул с пиротехнической группой ГСЧС и представители ВСУ, которые установили, что обнаруженный предмет - это остатки ракеты комплекса "Точка-У".

"Работы по разминированию усложнялись наличием в остатках ракеты взрывчатого вещества - тротила в количестве около 160 кг", - сообщают в пресс-службе.

Там добавляют, что после 3 часов по разминированию, остатки ракеты "Точка-У" были переданы для обезвреживания военным саперам.