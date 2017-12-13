На Луганщине обезвредили остатки ракеты комплекса "Точка-У"
Работники госслужбы по чрезвычайным ситуациям обезвредили артиллерийский снаряд, который нашел лесник недалеко от с. Нижнее Теплое Станично-Луганского района.
Об этом сообщает пресс-служба ГУ ГСЧС Луганской области.
Отмечается, что накануне сотрудник Станично-Луганского Государственного лесоохотничьего хозяйства нашел в лесном массиве недалеко от с. Нижнее Теплое Станично-Луганского района неустановленный предмет,похожий на артиллерийский снаряд.
На место вызова прибыли пожарно-спасательный дежурный караул с пиротехнической группой ГСЧС и представители ВСУ, которые установили, что обнаруженный предмет - это остатки ракеты комплекса "Точка-У".
"Работы по разминированию усложнялись наличием в остатках ракеты взрывчатого вещества - тротила в количестве около 160 кг", - сообщают в пресс-службе.
Там добавляют, что после 3 часов по разминированию, остатки ракеты "Точка-У" были переданы для обезвреживания военным саперам.
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