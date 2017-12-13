ГПУ оправдывается: Монтаж разговоров Саакашвили не делали, то пропаганда РФ

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Среда, 13 декабря 2017, 16:48

В Генпрокуратуре намекают, не сопоставляли из кусков разных разговоров скандальные записи, на которых Саакашвили якобы договаривается о сотрудничестве с беглым олигархом Сергеем Курченко.

Об этом сообщил в Facebook заместитель генерального прокурора Евгений Енин.

"Российская пропаганда, как всегда, не отличается особым разнообразием – находят "экспертов" с радио рынков и ссылаются на неизвестных экспертов КНИСЭ", - пишет он.

"Единственный, но существенный прокол россиян и их пятой колонны в Украине - орган следствия (СБУ) и ГПУ не обращались в КНИСЭ для проведения экспертизы "пленок Курченко-Саакашвили", - добавляет Енин.

Однако, как известно, на самом деле о смонтированных "пленках Курченко-Саакашвили" рассказывали не в КНИСЭ, а эксперт по фоноскопии Киевского независимого судебно-экспертного учреждения (КНСЕУ) Кирилл Усков.

Специалист, который имеет более 20 лет опыта, сделал вывод, что запись разговора Саакашвили с Курченко смонтирована из не менее 24 фрагментов.

В Генпрокуратуре считают, что анализировать записи разговоров Саакашвили с Курченко - это все равно, что угадывать мелодию из 2 нот, то есть невозможно.

5 декабря ГПУ обнародовала запись якобы разговора экс-президента Грузии Саакашвили и беглого олигарха Сергея Курченко, на котором они якобы договариваются о сотрудничестве.

Украинская правда
Темы: Саакашвили Курченко Генпрокуратура
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