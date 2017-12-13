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В ГПУ сравнили экспертизу разговоров Саакашвили с игрой "Угадай мелодию"

Среда, 13 декабря 2017, 12:06
В ГПУ сравнили экспертизу разговоров Саакашвили с игрой Угадай мелодию

В Генпрокуратуре считают, что анализировать записи разговоров Михеила Саакашвили с Сергеем Курченко - это все равно, что угадывать мелодию из 2 нот, то есть невозможно.

Об этом заявил на брифинге в среду пресс-секретарь ГПУ Андрей Лысенко.

"Можно сравнить проведение этой экспертизы с задачей угадать мелодию с 2 нот. То есть сделать вывод из 2 нот, какая это мелодия, невозможно. Например, ноты "Фа" и "Соль" - они используются в различных музыкальных произведениях, но сделать полный вывод, к которому произведению они принадлежат - невозможно", - отметил он.

Учитывая это, Лысенко попросил не считать выводы предварительной экспертизы главными.

"Надо понимать, что у нас есть специализированные структуры, которые могут провести соответствующие исследования", - сказал он.

По словам пресс-секретаря, записей разговоров Саакашвили гораздо больше, чем было продемонстрировано. Их много часов, и все записи оригинальные.

Он сообщил, что Генеральная прокуратура готова привлечь к экспертизе этих записей международных экспертов, таких как американское ФБР и британский "Скотланд Ярд". Лысенко сообщил, что решение о таком привлечение принимает суд, если ему недостаточно экспертизы местных специалистов.

Как известно, эксперты считают, что первая экспертиза записей разговоров Саакашвили с Курченко - это сочетание элементов разных разговоров.

5 декабря ГПУ обнародовала запись якобы разговора экс-президента Грузии Саакашвили и беглого олигарха Сергея Курченко, на котором они якобы договариваются о сотрудничестве.

Евгений Кизилов, УП

Темы: ГенпрокуратураСаакашвили
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