ГПУ показала запись разговоров Саакашвили и Курченко
Во время брифинга во вторник Генеральная прокуратура обнародовала запись вроде разговора экс-президента Грузии Михаила Саакашвили и Сергея Курченко.
Перед этим генпрокурор Юрий Луценко заявил, что у Саакашвили был телефон для связи Саакашвили и Курченко.
Далее было обнародовано видео, на котором Саакашвили якобы договаривается с ним о сотрудничестве.
В частности, Саакашвили и Курченко договариваются, что согласуют контактное лицо, через которое будут согласовывать будущие планы.
Как известно, в понедельник правоохранители арестовали одного из лидеров "Движения новых сил" Саакашвили, руководителя Киевского областного отделения "РНС" Севериона Дангадзе.
Прокуратура утверждает, что он "по согласованию с самым Саакашвили обратился через доверенное лицо в Курченко, что скрывается от правоохранительных органов в Москве, с предложением финансирования деятельности Саакашвили в обмен на интересы членов преступной группировки".
Утром 5 декабря соратник экс-президента Грузии Давид Сакварелидзе заявил, что в квартире лидера "Движения новых сил" Саакашвили на улице Костельной ломают двери и проводят обыск.
Саакашвили во время обыска вылез на крышу и угрожал, что спрыгнет.
Адвоката Саакашвили Руслана Чернолуцкого и народных депутатов в квартиру Саакашвили не пустили.
Позже адвокат Павел Богомазов, который вышел из квартиры Саакашвили сообщил, что Саакашвили "озвучили, что его подозревают в содействии свержению государственного режима".
После этого Саакашвили в сопровождении более десятка человек вывели из квартиры.
Активисты заблокировали автомобиль СБУ с экс-президентом Грузии.
Позже в СБУ сообщили, что задержали Саакашвили в рамках уголовного производства, открытого по ч. 1 ст. 256 (Содействие участникам преступных организаций и сокрытие их преступной деятельности - ред.) Уголовного кодекса Украины.
Смотрите онлайн событий Задержание Саакашвили.