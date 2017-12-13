В России арестовали активистов, которые сорвали показ фильма о Донбассе

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Среда, 13 декабря 2017, 23:12

Пресненский суд Москвы назначил по семь суток административного ареста активистам движения SERB Игорю Бекетову, Юрию Горошко и Оксане Шкоде, участвовавших в срыве показа фильма "Полет пули" на фестивале "Артдокфест" в Москве.

Об этом передает "Интерфакс".

Их признали виновными в неповиновении распоряжению полицейских.

На суде Бекетов и Горошко заявили, что полицейские, в кинотеатре, которые попросили их пройти с ними, не представились. В то же время сотрудники МВД заявили, что это не так.

Адвокат арестованных Виолетта Волкова сообщила, что намерена обжаловать постановления суда, так как считает его незаконным и необоснованным.

Как известно, 10 декабря в Москве на фестивале "Артдокфест" во время показа фильма про войну в Украине в зал ворвались неизвестные сторонники пророссийских сепаратистов и попытались сорвать показ.

День перед тем сторонники сепаратистов пришли на документальный фильм о войне на Донбассе "Полет пули" и угрожали организаторам показа.

Темы: Росcия кино война Донбасс
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