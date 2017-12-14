Сестра Павла Гриба обратилась в Совет Европы

Ольга Гриб – сестра похищенного и незаконно удерживаемого в РФ украинца Павла Гриба – написала открытое письмо в Совет Европы.

Текст открытого письма на своем сайте разместило Постоянное представительство Украины при Совете Европы.

"Более 110 дней мой брат находится в незаконном заключении в СИЗО №5 города Краснодар в Российской Федерации. Он является самым молодым узником Кремля, среди которых можно упомянуть также Олега Сенцова, Александра Кольченка, Романа Сущенко и многих других. Единственное, в чем он провинился, – что открыто осуждал аннексию Крыма и развязанной Россией войне на востоке Украины в социальных сетях", – подчеркнула Ольга Гриб.

Она заявила, что в отношении ее брата,каждый день грубо нарушаются основополагающие права, защищенные Конвенцией по правам человека.

"Павлу не дают принимать лекарства, которые жизненно необходимы для его здоровья, запрещают общаться на родном языке и видеться с семьей", – сообщила сестра задержанного.

"Неужели мы хотим жить в мире, где российские спецслужбы охотятся на подростков и применяют в отношении них практики сталинского террора? Неужели мы закроем глаза на то, что представителей целого народа преследуют через этническую принадлежность, как это происходит в оккупированном Крыму с крымскими татарами? Неужели мы согласимся, чтобы авторитарные режимы использовали людей в качестве заложников в геополитических играх? Неужели мы действительно готовы променять ценности на экономические интересы?", – отметила Ольга Гриб.

"Европейская конвенция по правам человека закрепляет, что каждый имеет право на свободу и личную неприкосновенность и не может подвергаться безосновательному аресту. Выполнять эти и другие юридически обязательные договорные нормы страны-участницы Совета Европы согласились еще после окончания Второй мировой войны, которая едва не уничтожила европейскую цивилизацию", – добавила она.

Как известно, Павел Гриб исчез 24 августа во Беларуси. По его словам, на автостанции Гомеля его похитили неизвестные люди в штатском и передали другим неизвестным людям в каком-то лесу. Более суток его держали в помещении без окон, после чего отвезли в Смоленской области, где "законно" оформили арест.

Беларусь своей вины в похищении украинца российскими спецслужбами не признает.

Министерство иностранных дел Беларуси не ответило на ноты Украины об обстоятельствах задержания российскими силовиками 19-летнего украинца Павла Гриба в Гомеле.

Адвокат Гриба Андрей Сабинин после ознакомления с материалами дела, сообщал, что российский суд заочно вынес решение о его задержании на два месяца, еще 17 августа, к моменту прибытия парня в Гомель.

Сейчас он находится в краснодарском СИЗО. Власти России пытаются обвинить его в подготовке взрыва на школьной линейке в Сочи.

Октябрьский райсуд Краснодара 18 октября продлил срок содержания под стражей похищенного в Беларуси российскими спецслужбами украинца Павла Гриба до 4 января 2018 года.