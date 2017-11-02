МИД Беларуси не ответило на ноты Украины о задержании Гриба

Министерство иностранных дел Беларуси не ответило на ноты Украины об обстоятельствах задержания российскими силовиками 19-летнего украинца Павла Гриба в Гомеле.

Об этом говорится в ответе Министерства иностранных дел на запрос "Украинских новостей".

После того, как посольство Украины в Беларуси получило от Игоря Гриба информацию об исчезновении в этой стране его сына Павла, 28 августа украинское ведомство направило в МИД Беларуси ноту с просьбой предоставить информацию об обстоятельствах исчезновения украинца.

20 сентября в МИД Беларуси была направлена ​​нота с просьбой ускорить предоставление информации об обстоятельствах задержания Гриба.

"На сегодняшний день посольство Украины в Республике Беларусь и МИД Украины не получили ответа или официального разъяснения по этому вопросу", - говорится в ответе.

Как известно, Гриб исчез 24 августа в Беларуси. По его словам, на автостанции Гомеля его похитили неизвестные люди в штатском и передали другим неизвестным людям в каком-то лесу. Более суток его держали в помещении без окон, после чего отвезли в Смоленскую область, где "законно" оформили арест.

Беларусь своей вины в похищении украинца российскими спецслужбами не признает.

По официальной информации, он находится в краснодарском СИЗО.

Ему грозит срок заключения от трех лет.

Октябрьский райсуд Краснодара 18 октября продлил срок содержания под стражей похищенного российскими спецслужбами украинца до 4 января 2018 года.