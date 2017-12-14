НАПК внесло еще одно предписание Кличко

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Четверг, 14 декабря 2017, 10:18

Национальное агентство по предупреждению коррупции внесло предписание о нарушении требований законодательства об этическом поведении, предотвращению и урегулированию конфликта интересов, других нарушений закона главе Киевской городской госадминистрации Виталию Кличко в отношении чиновников КГГА.

Решение принято на заседании агентства, передает НАПК.

По результатам проведенной Национальным агентством плановой проверки в Киевской городской госадминистрации установлен ряд нарушений требований закона "О предотвращении коррупции".

В частности, не утверждена в установленные сроки антикоррупционная программа КГГА и не обеспечены возможности внесения сообщений о коррупции через официальный сайт органа.

Также принято решение о назначении 2-х человек на должности, предусматривающие занятие ответственного или особо ответственного положения, без проведения специальной проверки.

Кроме того, в ходе проверки установлено, что КГГА не сообщил НАПК о 37 фактах непредставления и несвоевременного представления деклараций в отношении государственных служащих, которые в ней работают (работали).

НАПК требует устранить обнаруженные нарушения, провести служебное расследование с целью выявления причин и условий, способствовавших совершению чиновниками аппарата КГГА правонарушений, связанных с коррупцией, и по его результатам принять меры.

Ранее НАПК инициировало проверку по поводу совместного полета мэра Киева и столичных застройщиков на частном самолете из Неаполя. Кличко назвал это спекуляцией.

Кроме того, НАПК внесло предписание мэру Киева из-за того, что начальник управления по вопросам предотвращения и выявления коррупции аппарата исполнительного органа Киевского горсовета Сергей Красюк якобы не передал принадлежащие ему корпоративные права в управление другому лицу в течение 30 дней после назначения на должность.

В КГГА на это ответили, что Красюк сделал это еще год назад.

Темы: НАПК Кличко КГГА декларации
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