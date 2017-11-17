НАПК нашло коррупцию в действиях подопечных Кличко

Нацагентство по предотвращению коррупции внесло предписание мэру Киева Виталию Кличко о нарушении антикоррупционных законов одним из его подчиненных.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По ее данным, начальник управления по вопросам предотвращения и выявления коррупции аппарата исполнительного органа Киевского городского совета Сергей Красюк уличен в нарушении требований законодательства относительно "этики поведения, предотвращения и урегулирования конфликта интересов, других нарушений закона".

В агентстве пояснили, что Красюк не передал принадлежащие ему корпоративные права в управление другому лицу в течение 30 дней после назначения на должность.

"С целью устранения выявленных нарушений НАПК требует провести служебное расследование и привлечь виновное лицо к ответственности", - говорится в сообщении.

НАПК напомнило, что за невыполнение предписания Кличко может понести административную ответственность.

Кличко должен сообщить в агентство о выполнении этого распоряжения в течение 10 рабочих дней со дня его получения.

Как сообщалось, в 2016 году у Кличко хотели вернуть коррупционные схемы при закупке лекарств. В частности, комитет конкурсных торгов КГГА, вопреки возражениям общественных активистов, принял решение вернуться к обязательному требованию предоставления гарантийных писем от производителей.