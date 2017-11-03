Кличко о расследовании НАПК его полета с Микитасем: Это спекуляция
Мэр Киева Виталий Кличко считает спекуляцией проверку Национальным агентством по предупреждению коррупции конфликта интересов при его чартерном перелете с депутатом Верховной Рады Максимом Микитасем.
Об этом он сказал журналистам, сообщают "Украинские Новости".
"Я уверен, что в ближайшее время это перестанет быть новостью, это спекуляция", - заявил Кличко.
Он отметил, что Микитась юридически является почетным президентом строительной компании "Укрбуд" и не занимает руководящей должности.
Как известно, НАПК проверяет наличие конфликта интересов у Кличко при совместном чартерном полете с внефракционным нардепом Микитасем.
Ранее журналисты сообщили, что мэр Киева Виталий Кличко вечером 17 августа прилетел из Неаполя в Киев на частном самолете вместе с известными столичными застройщиками.
Кроме Кличко, на борту находились нардеп и руководитель государственной корпорации "Укрбуд" Максим Микитась с женой.
Также на борту самолета была Мария Казанцева, которая фигурирует в СМИ как член наблюдательного совета строительной компании City Capital Group.
Кроме того, в списке пассажиров оказался экс-депутат ВР от Партии регионов, бывший руководитель патронатной службы Киевской горадминистрации и бизнес-партнер застройщика Вагифа Алиева в некоторых проектах Вадим Столар.
Позже Кличко объяснил, почему летел с Микитасем и заявил, что сам оплатил свой билет.