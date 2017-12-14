Путин ответил американскому СМИ: Вы нормальные люди?
Президент России Владимир Путин пренебрежительно ответил на вопрос журналиста американского информагенства Associated Press.
Журналист спросила, поддержит ли Россия более жёсткие санкции против КНДР, что могло бы улучшить отношения России и США.
"Интересные вы ребята… ха….", - сказал Путин.
"Вы не обратили внимания, что ваши конгрессмены, сенаторы, они так хорошо выглядят, красиво, костюмы у них, рубашки… они вроде умные люди, они нас поставили в один ряд с Северной Кореей и Ираном. И при этом в то же время подталкивают президента, чтобы он уговорил нас вместе с вами решать проблемы Северной Кореи и иранской ядерной программы… Нормальные люди, не?", - добавил глава РФ.
Он назвал вопрос за уровнем "здравого смысла".
"Ну, странно, согласитесь, честное слово. Это как-то за уровнем здравого рассудка, здравого смысла", - сказал Путин.
По его словам, он старается "конструктивно работать со всеми по наиболее злободневным вопросам в сфере международной безопасности".
"Стараемся не надувать губы, не обижаться на кого-то за непонятные нам, честно говоря, иногда решения. Но что касается Северной Кореи – наша позиция известна. Мы не признаем ядерного статуса Серверной Кореи".
Однако считает, что Запад спровоцировал Пхеньян на выход из соглашений по оружию, а после истории с Ливией и Ираком, Корея не видит другого выхода, как защищаться.
"С обеих сторон нужно прекратить нагнетание ситуации. Это чрезвычайно опасная вещь. Даже если предположить, что США будут наносить удары – даже не ядерными средствами – а высокоточным оружием. А куда будете бить? Что ЦРУ знает точно, где какие удары наносить одним ударом?
А там достаточно одного пуска со сторонни Северной Кореи, чтобы последствия были катастрофическими", - подытожил Путин.
Как известно, в конце ноября Северная Корея заявила о об успешном испытании межконтинентальной ракеты Hwasong-15. Она поднялась на высоту почти 4500 км и пролетела 960 км, упав в исключительной экономической зоне Японии.
КНДР неоднокартно грозила запустить ракеты в направлении территории США.
В ответ на эти и другие угрозы президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон готов к любому сценарию развития событий.
Позже госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил, что Соединенные Штаты готовы начать переговоры о ядерном разоружении Северной Кореи без предварительных условий.
Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын призвал разрабатывать больше ядерного оружия.
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