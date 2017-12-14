Смолий: Предложения возглавить НБУ пока не получал

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Четверг, 14 декабря 2017, 17:25

И. о. главы Нацбанка Яков Смолий заявляет, что не получал от президента Петра Порошенко предложения стать полноценным руководителем НБУ.

Об этом он сказал на брифинге в Киеве в четверг, передает "Интерфакс-Украина".

"Пока что нет", - ответил Смолий на вопрос журналистов.

"Как только президент предложит или внесет потенциальную кандидатуру главы Национального банка, вы об этом услышите из СМИ", – добавил он.

И. о. главы отметил, что с мая в вопросах журналистов его кандидатура фигурирует как потенциальная с другими кандидатами на должность главы Нацбанка.

"Как вы видите, на протяжении этого периода Национальный банк продолжает выполнять свою основную функцию, и правление продолжает работать в штатном режиме", – сказал Смолий.

Заместитель главы фракции "Блок Петра Порошенко" Игорь Кононенко говорит, что среди претендентов на пост главы Нацбанка есть кандидатуры и. о. председателя НБУ Смолия и председателя правления "Райффайзен Банка Аваль" Владимира Лавренчука.

Темы: НБУ
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