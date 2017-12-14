Смолій: Пропозиції очолити НБУ поки не отримував

В. о. голови Нацбанку Яків Смолій заявляє, що не отримував від президента Петра Порошенка пропозиції стати повноцінним керівником НБУ.

Про це він сказав на брифінгу в Києві у четвер, передає "Інтерфакс-Україна".

"Поки що немає", - відповів Смолій на питання журналістів.

"Щойно президент запропонує або внесе потенційну кандидатуру голови Національного банку, ви про це почуєте зі ЗМІ", - додав він.

В. о. глави зазначив, що з травня в питаннях журналістів його кандидатура фігурує як потенційна з іншими кандидатами на посаду глави Нацбанку.

"Як ви бачите, протягом цього періоду Національний банк продовжує виконувати свою основну функцію, і правління продовжує працювати в штатному режимі", - сказав Смолій.

Заступник глави фракції "Блок Петра Порошенко" Ігор Кононенко каже, що серед претендентів на пост глави Нацбанку є кандидатури в. о. голови НБУ Смолія та голови правління "Райффайзен Банку Аваль" Володимира Лавренчука.