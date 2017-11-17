Кононенко назвал претендентов на пост главы НБУ

Среди претендентов на пост главы Нацбанка есть кандидатуры и.о. главы НБУ Смолия и председателя правления "Райффайзен банка Аваль" Лавренчука.

Об этом заявил заместитель главы фракции "Блок Петра Порошенко" Игорь Кононенко, передает "Интерфакс-Украина".

"По Национальному банку идут консультации. На сегодняшний день есть несколько кандидатур. Те, которые наиболее на слуху, – исполняющий обязанности главы Нацбанка Смолий и господин Лавренчук", - сказал он.



Кононенко напомнил, что консультации проводит президент.

"Надеюсь, что до конца года консультации завершаться… и будет внесена кандидатура в зал, и у нас будет возможность проголосовать", - добавил он.

Как сообщалось, Гонтарева объявила о своей отставке и подала президенту Украинысоответствующее заявление 10 апреля.

Гонтарева завершила работу в Национальном банке 11 мая текущего года и не планирует возвращаться к работе в должности главы НБУ.

По состоянию на конец сентября президент рассматривал 2 кандидатуры для назначения главой НБУ - Смолия и Владимира Лавренчука.

Экономическая правда