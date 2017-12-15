Дыминский объявлен в розыск

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Пятница, 15 декабря 2017, 18:15

Национальная полиция объявила президента ФК "Карпаты", бизнесмена Петра Дыминского, которого подозревают в совершении смертельного ДТП, в национальный розыск.

Об этом свидетельствует карточка на сайте МВД.

В расчетах полиции указано, что Дыминский скрывается от органов досудебного расследования. Дата исчезновения - 11 декабря 2017 года.

Ему объявлено подозрение по второй части статьи 286.

 


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