Дыминский объявлен в розыск

Национальная полиция объявила президента ФК "Карпаты", бизнесмена Петра Дыминского, которого подозревают в совершении смертельного ДТП, в национальный розыск.



Об этом свидетельствует карточка на сайте МВД.



В расчетах полиции указано, что Дыминский скрывается от органов досудебного расследования. Дата исчезновения - 11 декабря 2017 года.



Ему объявлено подозрение по второй части статьи 286.





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