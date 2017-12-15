Дыминский объявлен в розыск
Национальная полиция объявила президента ФК "Карпаты", бизнесмена Петра Дыминского, которого подозревают в совершении смертельного ДТП, в национальный розыск.
Об этом свидетельствует карточка на сайте МВД.
В расчетах полиции указано, что Дыминский скрывается от органов досудебного расследования. Дата исчезновения - 11 декабря 2017 года.
Ему объявлено подозрение по второй части статьи 286.
Дополняется ...
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.