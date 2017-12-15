Димінського оголосили в розшук

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П'ятниця, 15 грудня 2017, 18:15

Національна поліція оголосила президента ФК "Карпати", бізнесмена Петра Димінського, якого підозрюють у скоєнні смертельної ДТП, в національний розшук.

Про це свідчить картка на сайті МВС.

У розрахунках поліції вказано, що Димінський є особою, яка переховується від органів досудового розслідування. Дата зникнення – 11 грудня 2017 року.

Йому оголошено підозру за частиною другою статті 286.

 

Як відомо, бізнесмен Петро Димінський підозрюється в скоєнні ДТП, в результаті якої загинула 31-річна Наталія Тріла.

Сам він з 22 серпня перебуває поза межами України.

15 грудня керівництво телеканалу ZIK вийшло із заявою, що оголошення підозри Димінському, пов'язане з тим, що він відповів відмовою на пропозицію "віддати телеканал в управління на 3 роки".

ZIK заявив, що з такою пропозицією нещодавно до львівського бізнесмена, який зараз перебуває за кордоном, звернулися від імені Адміністрації президента народний депутат Блоку Петра Порошенка Гліб Загорій з дружиною Катериною.

Катерина Загорій підтвердила "Українській правді", що мала розмову з Димінським стосовно телеканалу, але наголосила, що цікавиться цим медіа-ресурсом у власних інтересах, а Адміністрація президента не має до цього відношення.

Українська правда
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