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Жена Загория говорит, что канал Дыминского присматривали для себя, а не для АП

Пятница, 15 декабря 2017, 16:50
Жена Загория говорит, что канал Дыминского присматривали для себя, а не для АП

Медиа-эксперт Екатерина Загорий заявляет, что вместе с мужем, народным депутатом от БПП, Глебом Загорием интересовалась телеканалом ZIK в собственных интересах, а Администрация президента не имеет к этому никакого отношения.

Об этом она сказала "Украинской правде" в пятницу, комментируя заявление телеканала с обвинениями в попытке рейдерства.

"Мы действительно с мужем разговаривали с господином Дыминским, в связи с тем, что он является владельцем телеканала. О том, что телеканал или продается, или отдается в управление. Господин Дыминский сказал, что ему не интересно отдавать его в управление и не очень интересно продавать, но он готов рассматривать варианты", – говорит Загорий, отметив, что удивлена ​​подобными обвинениями.

"Мы договорились продолжить этот разговор. Пока мы к этой истории не вернулись, потому что это не срочно", - добавляет она.

По словам Загорий, указанный разговор имел место в декабре.

"Слова Администрация президента или имена каких-то высших должностных лиц не звучали в этом разговоре вообще. Этот разговор был исключительно о телеканале ZIK и больше ни о чем", - подчеркнула она.

На уточняющий вопрос, она также отметила, что Загории интересуются телеканалом в собственных интересах, а не в чьих-то других.

С Дыминским, по словам Екатерины, их свели "знакомые, которые тоже не имеют никакого отношения к Администрации президента". К тому моменту Загории не были лично знакомы с бизнесменом.

"Что касается истории о ДТП, то в разговоре это звучало одим предложением, в котором он сказал, что невиновен", – отметила Загорий.

Загорий отметила, что еще во вторник переписывалась с представительницей Дыминского и получала от нее коммерческие предложения.

"Мы не были "рейдерами" ровно до вторника. А сегодня господина Дыминского объявили в розыск и мы ими стали", - отметила медиа-эксперт.

Как известно, 15 декабря руководство телеканала ZIK вышло с заявлением, что объявление подозрения Дыминскому, связано с тем, что он ответил отказом на предложение "отдать телеканал в управление на 3 года".

ZIK заявил, что с таким предложением недавно у львовскому бизнесмену, который сейчас находится за границей, обратились от имени Администрации президента народный депутат Блока Петра Порошенко Глеб Загорий с женой Екатериной.

Валентина Романенко, УП
Темы: ДТП
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