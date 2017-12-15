Суд арестовал 9 фейковых полицейских

Королевский районный суд Житомира арестовал без права внесения залога девятерых задержанных псевдополицейских, подозреваемых в разбойных нападениях.

Об этом сообщает департамент коммуникации Нацполиции.

"Судебное заседание состоялось 15 декабря. Решение суда предусматривает заключение под стражу без права внесения залога в отношении всех девяти подозреваемых. Полиция проводит досудебное расследование в уголовном производстве по нескольким статьям Уголовного кодекса", - говорится в сообщении.

Отмечается, что следователи полиции проводят досудебное расследование в уголовном производстве по нескольким статьям УК Украины.

Злоумышленникам инкриминируют совершение преступлений, предусмотренных, в частности, ч. 4 ст. 187 (разбой), ч. 3 ст. 262 (Похищение, присвоение, вымогательство огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ ...), ч. 3 ст. 289 (Незаконное завладение транспортным средством), а также по ч. 2 ст.146 (Незаконное лишение свободы или похищение человека).

"Полицейские изъяли вещественные доказательства. Они помогут в расследовании правонарушений, в совершении которых подозреваются члены этой группы", - отмечают в Нацполиции.

Как сообщалось, 13 декабря, в Запорожской области правоохранители задержали девять преступников из ОРДЛО, которые совершали разбойные нападения на неоккупированной территории Украины, переодеваясь в полицейскую форму.

Банда фейковых полицейских среди прочего причастна к громкому ограблению 19 ноября на Житомирщине - тогда они украли 30 килограммов золота.