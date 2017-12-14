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Пойманные псевдополицейские причастны к громкой краже 30 кг золота – ГПУ

Четверг, 14 декабря 2017, 09:53

Банда фейковых полицейских, которых 13 декабря задержали в Запорожской области, среди прочего причастна к громкому ограблению 19 ноября на Житомирщине - тогда они украли 30 килограммов золота.

Об этом сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры в Facebook.

ГПУ подозревает, что именно эти преступники 19 ноября вечером на автодороге в Бердичевском районе ограбили авто двух предпринимателей, украв у них около 30 кг ювелирных изделий на 15 миллионов гривен.

 
 

Как сообщалось, в среду, 13 декабря, в Запорожской области правоохранители задержали девять преступников из ОРДЛО, которые совершали разбойные нападения на неоккупированной территории Украины, переодеваясь в полицейскую форму.

Украинская правда
Темы: криминалЗапорожьеГенпрокуратура
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