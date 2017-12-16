Адвокаты Трампа на следующей неделе встретятся с спецпрокурором Мюллером

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Суббота, 16 декабря 2017, 03:07

Личные адвокаты президента США Дональда Трампа на следующей неделе встретятся с спецпрокурором Робертом Мюллером для обсуждения следующих этапов его расследования вмешательства РФ в выборы.

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники в Белом доме.

Юрист Джон Дауд отказался комментировать эту встречу, а его коллега Джей Секулоу сказал: "Мы не обсуждаем и не будем обсуждать наши контакты с специальным советником ФБР".

Как известно, ранее Роберт Мюллер обратился к более чем десятку бывших чиновников предвыборной кампании Дональда Трампа с требованием предоставить документы, касающиеся любых контактов с россиянами.

Как сообщалось, Сенат США требует от зятя и советника Трампа Джареда Кушнера предоставления его корреспонденции с экс-советником Трампа по нацбезопасности Майклом Флинном, порталом Wikileaks и представителями РФ.

Темы: Трамп США
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