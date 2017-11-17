Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Кушнер не передал Сенату запрошенную информацию о связях с РФ

Пятница, 17 ноября 2017, 03:10

Комитет Сената США ждет от зятя и советника Трампа Джареда Кушнера предоставления его корреспонденции с экс-советником Трампа по нацбезопасности Майклом Флинном, порталом Wikileaks и представителями РФ.

Об этом глава Юридического комитета Чак Грэссли и сенатор от Демократической партии Дайэн Файнштейн написали в письме адвокату Кушнера Эбби Лоуэллу, пишет Reuters.

В письме перечислены документы и электронные письма среди материалов, которые не были предоставлены Сенату.

Кушнер, как сказано в письме, с сентября 2016 года отправлял электронную почту неидентифицированному консультатнту в отношении Wikileaks.

По словам источника, Кушнер остается одним человеком, представляющим интерес для расследований Специальным советником Робертом Мюллером и комитетами Конгресса.

Среди прочего, следователи хотят узнать, знал ли Кушнер во время кампании в 2016 году, что Россия взламывала электронную почту Демократической партии, чтобы помочь Трампу и попытался ли он создать секретный канал связи между Белым домом Трампа и Кремлем.

Следователи также хотят знать, участвовал ли Кушнер после выборов в каких-либо действиях бывшего советника по национальной безопасности Трампа Майкла Флинна или других, напрвленных на отмену экономических санкций США в отношении России в обмен на финансовые вложения или другие деловые сделки.

Юридический комитет Сената США не получил электронные письма, записи телефонных разговоров и другие документы, касающихся общения Кушнера с Флинном.

В свою очередь адвокат Кушнера Лоуэлл заявил, что они предоставили Комитету все требуемые документы.

"Мы предоставили Юридическому комитету все соответствующие документы, которые касались звонков г-на Кушнера, контактов или встреч с русскими во время кампании и перехода, которые были запрошены", - сказал он.

Как известно, Трамп отрицает любой сговор между его кампанией и Москвой.

Россия также отрицает январский доклад трех разведывательных агентств США о том, что она провела операцию по оказанию влияния, чтобы исказить результаты голосования в пользу Трампа.

Темы: ТрампСШАРосcия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Умеров неожиданно отменил визит во Францию: ссылаются на "соображения безопасности"

Дроны ГУР поразили нефтебазу в Санкт-Петербурге – источник

обновлено от 08:54По всей Украине звучала тревога: в России взлетал МиГ

фото На Днепропетровщине обломки "Шахедов" упали на территории фермы, вспыхнул пожар

Байден с лидерами Конгресса "обсудил стратегические последствия бездействия"

США нанесли новые удары по хуситам в Йемене

Все новости...
Трамп
Трамп не смог оспорить выплату $5 млн писательнице, обвинившей его в домогательствах
Я попрошу Европу заплатить США за оружие, отправленное в Украину – Трамп
Трамп объяснил, как хочет заставить Зеленского и Путина заключить мирное соглашение
Последние новости
11:31
Румыны заблокировали еще один пункт пропуска для украинских грузовиков
11:23
Друг Путина поставил ловушку: почему на Ocean Plaza может не найтись покупатель
11:20
фотоШпион за рулем такси: СБУ задержала студента, который готовил экотеракт в Одесской области
11:18
Умеров неожиданно отменил визит во Францию: ссылаются на "соображения безопасности"
11:06
Бьют электрическим током: россияне пытают украинцев на всех захваченных территориях – правозащитники
11:06
От $5 до 8 тысяч за фальшивые диагнозы: в Киеве разоблачили схему для уклонистов
10:59
"Укрэнерго" построит линию электропередач за почти 4 миллиарда для энергонезависимости Одесской области от РФ
10:43
Крупнейшая группа Европарламента хочет изменить должность Борреля и создать должность комиссара по обороне
10:30
Гендиректор Google предупредил сотрудников о новых сокращениях в этом году
10:22
Нефть дорожает на фоне напряжения в Красном море и сокращения запасов в США
Все новости...
Реклама: