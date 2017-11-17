Кушнер не передал Сенату запрошенную информацию о связях с РФ

Комитет Сената США ждет от зятя и советника Трампа Джареда Кушнера предоставления его корреспонденции с экс-советником Трампа по нацбезопасности Майклом Флинном, порталом Wikileaks и представителями РФ.

Об этом глава Юридического комитета Чак Грэссли и сенатор от Демократической партии Дайэн Файнштейн написали в письме адвокату Кушнера Эбби Лоуэллу, пишет Reuters.

В письме перечислены документы и электронные письма среди материалов, которые не были предоставлены Сенату.

Кушнер, как сказано в письме, с сентября 2016 года отправлял электронную почту неидентифицированному консультатнту в отношении Wikileaks.

По словам источника, Кушнер остается одним человеком, представляющим интерес для расследований Специальным советником Робертом Мюллером и комитетами Конгресса.

Среди прочего, следователи хотят узнать, знал ли Кушнер во время кампании в 2016 году, что Россия взламывала электронную почту Демократической партии, чтобы помочь Трампу и попытался ли он создать секретный канал связи между Белым домом Трампа и Кремлем.

Следователи также хотят знать, участвовал ли Кушнер после выборов в каких-либо действиях бывшего советника по национальной безопасности Трампа Майкла Флинна или других, напрвленных на отмену экономических санкций США в отношении России в обмен на финансовые вложения или другие деловые сделки.

Юридический комитет Сената США не получил электронные письма, записи телефонных разговоров и другие документы, касающихся общения Кушнера с Флинном.

В свою очередь адвокат Кушнера Лоуэлл заявил, что они предоставили Комитету все требуемые документы.

"Мы предоставили Юридическому комитету все соответствующие документы, которые касались звонков г-на Кушнера, контактов или встреч с русскими во время кампании и перехода, которые были запрошены", - сказал он.

Как известно, Трамп отрицает любой сговор между его кампанией и Москвой.

Россия также отрицает январский доклад трех разведывательных агентств США о том, что она провела операцию по оказанию влияния, чтобы исказить результаты голосования в пользу Трампа.