Адвокати Трампа наступного тижня зустрінуться з спецпрокурором Мюллером

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Субота, 16 грудня 2017, 03:07

Особисті адвокати президента США Дональда Трампа наступного тижня зустрінуться з спецпрокурором Робертом Мюллером для обговорення наступних етапів його розслідування втручання РФ у вибори.

Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на джерела у Білому домі.

Юрист Джон Дауд відмовився коментувати цю зустріч, а його колега Джей Секулоу сказав: "Ми не обговорюємо та не будемо обговорювати наші контакти з спеціальним радником ФБР".

Як відомо, раніше спецпрокурор Роберт Мюллер звернувся до більш ніж десятка колишніх чиновників передвиборної кампанії Дональда Трампа з вимогою надати документи, що стосуються будь-яких контактів з росіянами.

Як повідомлялось, Сенат США вимагає від зятя і радника Трампа Джареда Кушнера надання його кореспонденції з екс-радником Трампа з нацбезпеки Майклом Флінном, порталом Wikileaks і представниками РФ.

Теми: Трамп США
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