Список участников Олимпиады объявят за 2 недели до ее начала

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Суббота, 16 декабря 2017, 07:24

Список спортсменов, лиц, которые их сопровождают, и официальных лиц, которые поедут на зимнюю Олимпиаду в Пхенчхане, объявят 28 января 2018 года.

Об этом сообщает Международный олимпийский комитет (МОК), передает "Интерфакс-Украина".

"Группа, занимающаяся приглашениям, представит список атлетов, лиц, которые их сопровождают, и официальных лиц на Олимпиаду для рассмотрения 28 января", - говорится на официальном сайте МОК.

Зимняя Олимпиада пройдет в южнокорейском Пхенчхане с 9 по 25 февраля следующего года.

Как известно, 5 декабря МОК отстранил сборную России от участия в Олимпийских играх 2018 года.

"Чистые" российские спортсмены, которые по результатам исследований не принимали допинг, смогут принять участие в Олимпиаде-2018 и выступить только под нейтральным флагом. Соответственно, во время спортивных соревнований не будет звучать гимн РФ.

Кроме того, на Олимпиаду не аккредитовали ни одного сотрудника Министерства спорта РФ.

Темы: спорт Олимпиада
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