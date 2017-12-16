Список участников Олимпиады объявят за 2 недели до ее начала
Список спортсменов, лиц, которые их сопровождают, и официальных лиц, которые поедут на зимнюю Олимпиаду в Пхенчхане, объявят 28 января 2018 года.
Об этом сообщает Международный олимпийский комитет (МОК), передает "Интерфакс-Украина".
"Группа, занимающаяся приглашениям, представит список атлетов, лиц, которые их сопровождают, и официальных лиц на Олимпиаду для рассмотрения 28 января", - говорится на официальном сайте МОК.
Зимняя Олимпиада пройдет в южнокорейском Пхенчхане с 9 по 25 февраля следующего года.
Как известно, 5 декабря МОК отстранил сборную России от участия в Олимпийских играх 2018 года.
"Чистые" российские спортсмены, которые по результатам исследований не принимали допинг, смогут принять участие в Олимпиаде-2018 и выступить только под нейтральным флагом. Соответственно, во время спортивных соревнований не будет звучать гимн РФ.
Кроме того, на Олимпиаду не аккредитовали ни одного сотрудника Министерства спорта РФ.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.