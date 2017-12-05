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Сборную России отстранили от участия в Олимпиаде-2018

Вторник, 5 декабря 2017, 19:51
Сборную России отстранили от участия в Олимпиаде-2018

Международный Олимпийский комитет отстранил сборную России от участия в Олимпийских играх 2018 года в южнокорейском городе Пхенчхан.

Об этом сообщается на сайте МОК.

Однако "чистые" российские спортсмены, которые по результатам исследований не принимали допинг, смогут принять участие в Олимпиаде-2018 и выступить только под нейтральным флагом. Соответственно, во время спортивных соревнований не будет звучать гимн РФ.

Кроме того, на Олимпиаду не аккредитовали ни одного сотрудника Министерства спорта РФ. А самого министра - Виталия Мутко пожизненно дисквалифицировали от участия во всех Олимпиадах.

"В России происходила систематическая манипуляция антидопинговыми правилами и системой, и она проходила под руководством министерства спорта", - отметил глава комиссии МОК Самуэль Шмид.

Также олимпийский комитет России должен возместить 15 млн долларов расходов МОК, которые комитет понес из-за расследования.

"Мы никогда не видели такого масштаба манипуляций и обмана, и это нанесло огромный ущерб олимпийскому движению", заявил глава комиссии МОК.

Решение приняли по итогам докладов двух комиссий МОК под руководством Дениса Освальда и Самуэля Шмидта.

Первая расследовала возможную причастность российского Минспорта допинговой системы, а вторая еще раз проверяла допинг-пробы участников Олимпиады в Сочи 2014 года. Обе комиссии создали после расследования независимой комиссии WADA под руководством Ричарда Макларена.

Темы: РосcияОлимпиадаспорт
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