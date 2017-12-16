Пенгагон утверждает, что ракеты КНДР не несут угрозы для США

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Суббота, 16 декабря 2017, 07:50

Министр обороны США Джеймс Мэттис заявил, что межконтинентальные баллистические ракеты КНДР не несут угрозы для страны.

Об этом сообщает Reuters.

"Пока не доказано, что существует реальная мощная угроза для нас. Мы все еще проводим экспертно-технический анализ последнего запуска северокорейской ракеты", - подчеркнул Мэттис.

Как известно, 28 ноября Северная Корея заявила об успешном испытании межконтинентальной ракеты Hwasong-15.

Межконтинентальная баллистическая ракета ракета Hwasong-15 поднялась на высоту 4475 км и пролетела 950 км.

В КНДР заявили, что это самая мощная ракета и она может достичь всей территории США.

КНДР неоднокартно грозила запустить ракеты в направлении территории США.

В ответ на эти и другие угрозы президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон готов к любому сценарию развития событий.

Темы: США КНДР
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