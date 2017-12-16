Ставицкий: Дом, у которого жгли шины, не мой

Экс-министр энергетики времен Януковича Эдуард Ставицкий, который бежал из Украины, утверждает, что дом, возле которого в субботу зажгли шины, ему не принадлежит.

Об этом он заявил "112 Украина".

"Никогда мне не принадлежал (дом, - ред). Есть открытые реестры, каждый может зайти и посмотреть, кому что принадлежит", - сказал Ставицкий.

От добавляет, что поручил своим адвокатам поехать на место происшествия, поскольку очень переживает "за инсинуации вокруг своей фамилии".

Также Ставицкий говорит, что о происшествии узнал из интернета. По его словам, человек, проживающий по этому адресу, обратился с заявлением в полицию, которая открыла уголовное производство.

Кроме того, он утверждает, что ни от кого не прячется, а официально проживает в Израиле и "подвергался и подвергается шантажу со стороны различных лиц".

Как сообщалось, 16 декабря под домом в Киеве неизвестные подожгли шины и обрисовали стены здания и забор. По информации "Схем", этот дом принадлежит Ставицкому.

24 марта 2014 года Генпрокуратура Украины объявила Эдуарда Ставицкого в розыск, он подозревается в хищении средств в особо крупных размерах.

СМИ сообщали, что Ставицкий был в Израиле и сменил фамилию на Розенберг.

В мае 2017 года ГПУ отмечала, что официальный Киев обратился к израильской стороне о передаче Украине бывшего министра энергетики и угольной промышленности.

На 28 декабря 2017 года ГПУ вызывает на допрос Ставицкого для проведения следственных действий в статусе подозреваемого в уголовном производстве.